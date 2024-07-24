«Сильный сигнал со стороны Ватикана»

By Euronews

Владимир Зеленский отметил миротворческие и гуманитарные усилия Ватикана

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«Сильным сигналом со стороны Ватикана» назвал украинский президент Владимир Зеленский визит госсекретаря Святого престола, кардинала Пьетро Паролины. Глава внешнеполитического ведомства Ватикана посетил несколько украинских городов, завершив визит в Киеве. Как сообщается, стороны подробно обсудили мирные усилия и гуманитарную ситуацию. Зеленский особо отметил участие представителей Католической церкви в Саммите мира в Швейцарии в прошлом месяце.

В ночь на среду Россия провела новые налёты беспилотников; в основном атакам подверглись районы на востоке Украины. Сообщалось о взрывах и пожаре в Харькове; по данным местной администрации, в результате ударов погиб один человек.

На этом фоне Владимир Зеленский отметил, что Украина успешно продолжает развивать собственную ракетную программу. По словам президента, Киев «приближается к возможности» широко применять и собственные ракеты, а не только полагаться на западные поставки боеприпасов.

В России тем временем проводят уже вторые за месяц учения ядерных сил: в Марий Эл экипажи мобильных комплексов «Ярс» отрабатывают оборону от диверсионных групп и вывод техники из зон химического заражения. В СМИ отмечается, что учения могут быть ответом на размещение американских стратегических бомбардировщиков в Румынии.