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В Непале самолёт разбился на взлёте

Обломки самолёта CRJ-200 компании Saurya Airlines
Обломки самолёта CRJ-200 компании Saurya Airlines Авторское право Sujan Gurung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Sujan Gurung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Машина выполняла технический рейс в Покхару

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18 человек стали жертвами авиакатастрофы в Непале. Самолёт CRJ-200 местной авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлёта из аэропорта Катманду. Он отправлялся на техническое обслуживание в аэропорт города Покхара, где в начале года открылся новый авиационно-технический центр.

На борту было 17 технических сотрудников авиакомпании и двое членов экипажа. Один из пилотов выжил: спасатели сумели достать его из обломков и отправить в больницу.

Причины трагедии выясняются. По словам очевидцев, сразу после отрыва самолёт резко вошёл в крен и упал сразу за торцом полосы.

Аэропорт Катманду был закрыт на несколько часов, затем возобновил работу.

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