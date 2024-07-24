Римский Колизей открывается ночью

By Euronews

Ночные туры стоят дороже, но позволяют заглянуть туда, куда днём не пускают

РЕКЛАМА

Римский Колизей этим летом открыт для туристов даже ночью. Часовой тур, который проводят по четвергам, стоит гораздо дороже обычного визита, зато таким образом можно избежать дневных очередей и давки.

Кроме того, в дополнение к выставкам археологических находок и виртуальным турам по амфитеатру, ночью можно увидеть и уголки, куда днём туристов не пускают: это подземные тоннели, где к боям готовили гладиаторов, рабов и животных, а также саму арену древнего цирка.

Федерика Ринальди, археолог:

«Мы находимся прямо на полу арены. На самом деле эта деревянная поверхность простиралась по всему овалу Колизея. И именно здесь проходили зрелища, которые люди могли наблюдать с утра до вечера».

Музеи Ватикана в этом году тоже решили продлить время работы на два часа, а в пятницу и субботу — ещё больше, чтобы, как отмечается, «упростить процесс и улучшить общее впечатление».