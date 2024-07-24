EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Римский Колизей открывается ночью

Колизей
Колизей Авторское право Gregorio Borgia/AP2011
Авторское право Gregorio Borgia/AP2011
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Ночные туры стоят дороже, но позволяют заглянуть туда, куда днём не пускают

РЕКЛАМА

Римский Колизей этим летом открыт для туристов даже ночью. Часовой тур, который проводят по четвергам, стоит гораздо дороже обычного визита, зато таким образом можно избежать дневных очередей и давки.

Кроме того, в дополнение к выставкам археологических находок и виртуальным турам по амфитеатру, ночью можно увидеть и уголки, куда днём туристов не пускают: это подземные тоннели, где к боям готовили гладиаторов, рабов и животных, а также саму арену древнего цирка.

Федерика Ринальди, археолог:

«Мы находимся прямо на полу арены. На самом деле эта деревянная поверхность простиралась по всему овалу Колизея. И именно здесь проходили зрелища, которые люди могли наблюдать с утра до вечера».

Музеи Ватикана в этом году тоже решили продлить время работы на два часа, а в пятницу и субботу — ещё больше, чтобы, как отмечается, «упростить процесс и улучшить общее впечатление».

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Не продавайте Венецию": жители города протестуют против сборов с туристов

Венеция ограничит численность туристических групп

Рождество по-итальянски

достопримечательность Туризм Римская Империя