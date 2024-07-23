Словакия получила первые F-16

By Euronews

Поставки задержались на несколько лет из-за кризиса

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Словакия в понедельник получила первые два из 14 заказанных американских истребителей F-16. Заказ был размещён ещё в в 2018 году, но начавшийся вскоре кризис с производством микросхем задержал поставки; ожидается, что все истребители прибудут в Словакию в течение двух лет.

При этом все свои МиГ-29 советского производства Братислава в начале прошлого года передала Украине, так что некоторое время Словакия оставалась вовсе без истребительной авиации.