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Словакия получила первые F-16

Истребители F-16 в США
Истребители F-16 в США Авторское право JAN KOLLER/AP
Авторское право JAN KOLLER/AP
By Euronews
Опубликовано
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Поставки задержались на несколько лет из-за кризиса

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Словакия в понедельник получила первые два из 14 заказанных американских истребителей F-16. Заказ был размещён ещё в в 2018 году, но начавшийся вскоре кризис с производством микросхем задержал поставки; ожидается, что все истребители прибудут в Словакию в течение двух лет.

При этом все свои МиГ-29 советского производства Братислава в начале прошлого года передала Украине, так что некоторое время Словакия оставалась вовсе без истребительной авиации.

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