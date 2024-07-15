Сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом Европы

By euronews

В финале против Англии победу со счетом 2:1 испанцам принесли голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля.

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Семь матчей, семь побед - ни одной по пенальти. В числе поверженных соперников - практически все другие фавориты турнира - Италия в группе, Германия, Франция, а в финале - Англия. Сборная Испании подтвердила свой статус одной из сильнейших команд мира, в рекордный, четвертый раз выиграв европейское первенство.

Первый тайм финального матча получился зрелищным, но без голевых моментов. Испания безраздельно владела мячом, однако взломать плотную обороную англичан, которую называли самой стойкой командой турнира, у нее не получалось.

Но уже в самом начале второго тайма подопечные де ла Фуэнте открыли счет - Ламин Ямаль, отметивший накануне финала 17-летие, отпасовал на своего приятеля Нико Уильямса, который поразил английские ворота.

Практически сразу "Ла Роха" могла удвоить преимущество, однако Дани Ольмо промахнулся из выгодной позиции.

Англичане на этом Евро пропускали первыми во всех матчах плей-офф, но неизменно отыгрывались. Смогли подопечные Гарета Саутгейта сравнять счет и на этот раз - вышедший на замену Коул Палмер ударом из-за штрафной положил мяч точно в угол - 1:1 на 73-й минуте.

Победный гол у испанцев мог забить Ямаль, однако эта дуэль остался за Пикфордом, однако на 86-й минуте после быстрой фланговой атаки и кросса Кукурельи Микель Оярсабаль опередил Марка Гехи и поразил английский ворота. Считанные секунды спустя вар подтверд - офсайда не было.

Авторы двух голов Испании - Уильямс и Оярсабаль Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В оставшиеся минуты Ольмо вынес мяч с линии ворот, не дав англичанам шанс перевести игру в дополнительное время и обеспечив себе и своим партнерам по команде золото турнира.

"Нельзя быть более счастливым, - сказал после победы де ла Фуэнте. - Сегодня был замечательный день, команда заслуженно выиграла чемпионат Европы, и сегодня я горжусь еще больше. Надеюсь, что этот импульс послужит тому, чтобы становиться лучше с каждым днем... Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как стать немного лучше. Мы добьемся этого, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши".

Испанцы празднуют победу с болельщиками Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Испания была лучшей командой турнира, - прокомментировал поражение Саутгейт. -Мы недостаточно хорошо держали мяч, но оставались в игре до последних 10 минут. Мне очень жаль всех, правда. Игроки были великолепны, я горжусь тем, что они сделали. Нам просто не хватило совсем чуть-чуть".