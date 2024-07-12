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Самолет Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье

На борту находился только экипаж из трех человек, все они погибли
На борту находился только экипаж из трех человек, все они погибли Авторское право Pavel Golovkin/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Pavel Golovkin/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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В результате крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье погибли 3 пилота, пассажиров на борту не было

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Самолет Superjet 100 разбился в Коломенской районе Подмосковья. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативные службы, он летел с авиазавода под Луховицами во Внуково.

На борту находился только экипаж из трех человек, все они погибли.

Инцидент произошел во время тестового полета. Superjet 100 успел подать сигнал бедствия.

Как сообщается, самолет, который был произведен в 2014 году, принадлежит компании "Газпром-Авиа".

Возможной причиной крушения в оперативных службах назвали отказ двигателя.

Сообщается, что экипаж уводил борт от жилых дачных домов, благодаря этому на земле нет жертв. Пилоты отклонились от курса, когда получили сигнал системы о технической неисправности. Крушение произошло в лесном массиве.

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