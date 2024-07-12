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Макрон: "Франция продолжит придерживаться всех международных обязательств"

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции 11 июля 2024 г. в ходе саммита НАТО в Вашингтоне.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции 11 июля 2024 г. в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. Авторское право Stephanie Scarbrough/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Stephanie Scarbrough/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
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На саммите НАТО в Вашингтоне французский президент пытался успокоить других членов Североатлантического альянса.

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На юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне французский президент старался избегать журналистов. Когда он всё же оказывался перед микрофоном, тон его послания был явно примирительным.

Так, Эммануэль Макрон отказался комментировать оговорку президента США, назвавшего накануне украинского лидера "президентом Путиным". Вместо этого Макрон подчеркнул, что Джо Байден "несомненно, один из тех, кто за столом переговоров обладает наибольшей глубиной понимания международных проблем и чья солидность как союзника, чьё знание Европы и привязанность к ней являются образцовыми”.

Отвечая на вопросы о внутренней политике, президент Франции также постарался успокоить других членов Североатлантического альянса:

Я смог подтвердить нашим союзникам, что Франция продолжит придерживаться всех своих международных обязательств, идёт ли речь о Европе, о североатлантическом альянсе или о поддержке Украины. Дело в том, что политические силы, которые получили большинство в Национальной ассамблее, с этим согласны, а те, кто хотели бы пересмотреть эти приоритеты, не смогли добиться большинства
Эммануэль Макрон
президент Франции

Вернувшись из Вашингтона, Эммануэль Макрон провёл в пятницу утром заседание в Елисейском дворце, в ходе которого заявил, что примет отставку Габриэля Атталя 16 июля. Действующий премьер-министр подал соответствующее прошение в минувший понедельник, но президент отказался его удовлетворить, чтобы, по его словам, "гарантировать стабильность страны". Отставка позволит Габриэлю Атталю участвовать в работе Национальной ассамблеи и голосовать. Он - пока единственный кандидат на то, чтобы возглавить в парламенте фракцию президентской партии "Возрождение".

Между тем левый "Новый народный фронт", победивший во втором туре досрочных выборов, ведёт консультации по кандидатуре премьер-министра. В пятницу входящие в левый альянс коммунисты предложили кандидатуру Югетт Белло - главу регионального совета Реюньона.

Занявшие третье место ультраправые уже заявили, что если в состав предложенного левыми правительства войдёт хотя бы один член крайне левой партии "Непокорённая Франция" или зелёных, они не поддержат его при голосовании.

О том же, но только в отношении "Непокорённой Франции", заявили представители пропрезидентских сил, занявших второе место.

Накануне Эммануэль Макрон обратился в открытом письме к согражданам и политическим партиям с призывом создать широкую республиканскую коалицию.

В ответ один из крупнейших французских профсоюзов призвал провести массовые демонстрации и забастовки в первый день работы Национальной ассамблеи 16 июля и оказать давление на президента с тем, чтобы он “уважал результаты " досрочных парламентских выборов и позволил левой коалиции сформировать новое правительство.

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