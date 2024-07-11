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Литва: причиной пожара в жилом доме стал электросамокат

Паланга, Литва
Паланга, Литва Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
Опубликовано
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Аккумулятор электросамоката предположительно стал причиной пожара в квартире многоэтажного дома в Паланге. Жертв удалось избежать.

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В литовском городе Паланга в одном из жилых домов возник пожар. Причиной ЧП предположительно стал взрыв аккумулятора электросамоката. В квартире, где он находился, полностью сгорела одна комната со всем содержимым. В соседних помещениях треснули или разбились оконные стекла. Возникло задымление.

К счастью, никто не пострадал. Еще до приезда пожарных были эвакуированы двенадцать человек. Огонь был потушен.

Юлиус, очевидец пожара: "Мы были потрясены. Мой племянник был дома со своей девушкой, когда это произошло. Девушка выбежала из квартиры, и начала кричать о пожаре. Она успела схватить свою кошку, и услышала взрыв. Аккумулятор самоката довольно большой. Он нагревается, расширяется, а затем взрывается".

По словам сотрудников экстренных служб, проблемы с электропроводкой или неправильное использование электроприборов — одни из самых частых причин пожаров.

Аурелия Маслоускене, Управление пожарно-спасательной службы Клайпеды: "Мы имеем дело с инцидентами, причинами которых становятся неправильная зарядка, непоходящие зарядные устройства, или неккоректная зарядка литиевой батареи".

Пожарные призвали граждан должным образом эксплуатировать электроприборы и следить за их исправностью. Пожарные призвали граждан использовать электроприборы должным образом.

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