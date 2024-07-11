Германия вводит поэтапный запрет на компоненты Huawei и ZTE в сети 5G

By Euronews

Германия пытается "избежать односторонней зависимости от Пекина на фоне растущей угрозы шпионажа и саботажа". В Китае заявили, что "политизация экономических вопросов подрывает нормальный технический обмен и сотрудничество и не отвечает интересам ни одной из сторон".

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Крупнейшая экономика Европы Германия вводит запрет на использование компонентов китайских компаний Huawei и ZTE в сети 5G с конца 2026 года. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

Глава ведомства подчеркнула, что ФРГ должна избегать односторонней зависимости на фоне растущей угрозы шпионажа и саботажа.

"Этим решением мы защищаем центральную нервную систему Германии как места для ведения бизнеса, мы защищаем коммуникации граждан, компаний и государства. Мы должны снизить риски безопасности и, в отличие от опыта прошлых лет, избежать односторонних зависимостей", — заявила Нэнси Фезер.

Компоненты будут изъяты из немецких сетей 5G в два этапа. Критики называют окончательное решение слишком мягким: компоненты исключат из чувствительной базовой сети к концу 2026 года вместо конца 2025 года, а запрет на использование сетей радиодоступа, таких как антенны, введут к концу 2029 года, вместо конца 2026 года.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в ответ заявил, что Германия должна предоставить недискриминационную рыночную среду для компаний из всех стран, включая Китай.

"Huawei и другие китайские телекоммуникационные компании уже много лет работают в Европе, строя качественную телекоммуникационную инфраструктуру для Европы, создавая большое количество рабочих мест и налоговые поступления. Нет никаких доказательств того, что они поставили под угрозу национальную безопасность европейских стран. Политизация экономических, торговых и технологических вопросов только подорвет нормальный технологический обмен и сотрудничество и не отвечает интересам ни одной из сторон. Мы надеемся, что Германия будет уважать факты, принимать рациональные решения, принимать независимые решения, соответствующие ее собственным интересам и международным правилам, и обеспечивать справедливую, прозрачную, открытую и недискриминационную рыночную среду для компаний из всех стран, включая Китай", — заявил Линь Цзянь на брифинге 11 июля.

Это очередной этап торгового противостояния между ЕС и Китаем. Недавно Пекин анонсировал, что проведет свое собственное торговое расследование после того, как ЕС объявил о введении 38-процентной импортной пошлины на китайские электромобили.

В начале июля правительство Германии заблокировало продажу китайской госкомпании CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co подразделения Volkswagen по производству газовых турбин.