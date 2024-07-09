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Румынские министры не смогли вылететь на саммит НАТО из-за отмены рейса

Пассажиры ждут в румынском аэропорту объявления их рейса
Пассажиры ждут в румынском аэропорту объявления их рейса Авторское право ROTVR vía EBU
Авторское право ROTVR vía EBU
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Пилоты румынской национальной авиакомпнии сказались больными и не вышли на работу. Несколько рейсов были отменены

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Ряд рейсов румынской государственной авиакомпании "Таром" был отменен после того, как несколько пилотов заявили, что заболели. Но по некоторым данным они таким образом выразили свой протест из-за проблем, среди которых недостаточная безопасность полётов и низкие зарплаты. Профсоюзы пока не объявили о забастовке, но, по просочившимся данным, она возможна.

Отмена рейсов произошла в разгар туристического сезона и летних отпусков.

Пассажиры не скрывают своего возмущения:

- Мы из Испании, с 5 утра ждем вылета! Никто нам ничего не сообщил.

- Я напишу письмо в "Таром" и попрошу вернуть мои деньги. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным.

- Да, я спал здесь, это мой сын, а это дочь. И у меня ещё есть младенец. Посмотрите на мое лицо, я очень устала.

Предполагаемый протест также стал причиной отмены рейса, который должен был доставить министров иностранных дел и обороны Румынии на саммит НАТО в Вашингтоне.

Министр транспорта Сорин Гриндяну предъявил руководству компании ультиматум.

Профсоюзы еще не опубликовали список требований, но в прошлом году сотрудники "Таром" требовали повышения заработной платы.

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