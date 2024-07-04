Германия: задержаны пятеро обвиняемых в военных преступлениях в Сирии

By Euronews

Задержанных обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны в Сирии.

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Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании пяти человек, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Сирии. По версии следствия, они причастны к убийствам и покушениям на жизнь гражданских лиц по поручению сирийского президента Башара Асада. Среди обвинений — совершение преступлений против человечности.

В частности речь идет о расстреле антиправительственной демонстрации в Дамаске в 2012 году, в результате которого погибли шесть человек.

Четверо задержанных — члены вооруженной группировки, которая поддерживала режим Башара Асаде в ходе гражданской войны. Пятый — сотрудник органов госбезопасности Сирии.

По аналогичным обвинениям и при содействии немецких правоохранителей, трое сирийцев были также задержаны в Швеции.

По данным ООН на 2022 год, за десять лет гражданской войны в Сирии погибли более 300 тысяч мирных жителей. Около пяти миллионов сирийцев были вынуждены бежать из страны.