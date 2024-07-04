EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Германия: задержаны пятеро обвиняемых в военных преступлениях в Сирии

В Германии арестовали пятерых сирийцев
В Германии арестовали пятерых сирийцев Авторское право Silas Stein/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Silas Stein/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Задержанных обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны в Сирии.

РЕКЛАМА

Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании пяти человек, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Сирии. По версии следствия, они причастны к убийствам и покушениям на жизнь гражданских лиц по поручению сирийского президента Башара Асада. Среди обвинений — совершение преступлений против человечности.

В частности речь идет о расстреле антиправительственной демонстрации в Дамаске в 2012 году, в результате которого погибли шесть человек.

Четверо задержанных — члены вооруженной группировки, которая поддерживала режим Башара Асаде в ходе гражданской войны. Пятый — сотрудник органов госбезопасности Сирии.

По аналогичным обвинениям и при содействии немецких правоохранителей, трое сирийцев были также задержаны в Швеции.

По данным ООН на 2022 год, за десять лет гражданской войны в Сирии погибли более 300 тысяч мирных жителей. Около пяти миллионов сирийцев были вынуждены бежать из страны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Первая международная служба электроаэротакси

Французская политическая головоломка неизбежно повлияет на политическую арену ЕС

Израиль нанес удар по "Хезболлах" в пригороде Дамаска

Германия Сирия Военное преступление