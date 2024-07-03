Десятки португальских спасателей ищут пропавших без вести членов экипажа судна Virgem Dolorosa, которое опрокинулось в двух километрах от берега.

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У западного побережья Португалии перевернулось рыболовное судно, на борту которого находились 17 человек. По меньшей мере трое из них погибли.

ЧП произошло в почти двух километрах от берега в районе Маринья-Гранди (округ Лейрия). В 4.30 утра по местному времени полиция получила информацию о том, рыболовное судно "Virgem Dolorosa". Первыми на помощь оказавшимся в воде людям подоспели рыбаки с лодок, которые были неподалёку.

Что именно привело к трагедии, пока неизвестно. Рассматриваются самые разные версии.

Серваэнс да Кошта, руководитель операции:

"В любом случае, близость к побережью имеет определённое значение, возможно, также имело место какое-то естественное воздействие со стороны моря. Это мы ещё изучим".

Спасти удалось 11 человек. Наш собеседник добавил, что, по некоторым данным, двое из них - граждане Индонезии.

По сообщениям местных СМИ, у двоих пострадавших имеются серьёзные травмы. Ведутся поиски ещё трёх пропавших без вести людей. В них задействованы 38 сотрудников береговой охраны, катер, вертолёт и военные из группы наблюдения португальских ВВС.