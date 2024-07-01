Нетаньяху: армия близка к ликвидации военной структуры ХАМАС в cекторе Газа

By Euronews и AP, EBU

Израильская армия в понедельник отдала приказ о массовой эвакуации палестинцев из восточной части Хан-Юниса, заполненной перемещёнными лицами. В то же время Биньямин Нетаньяху заявил, что армия близка к ликвидации военной структуры ХАМАС в cекторе Газа.

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Израильская армия в понедельник отдала приказ о массовой эвакуации палестинцев из восточной части Хан-Юниса, заполненной перемещёнными гражданскими лицами. ЦАХАЛ велел переезжать в Муваси - прибрежный район, объявленный безопасной зоной и превратившийся в многолюдный палаточный лагерь, где процветает антисанитария, свидетельствуют очевидцы.

Израильские войска были выведены из Хан-Юниса ранее в этом году после завершения операции против ХАМАС. В результате, утверждают в ООН, значительная часть города превратилась в руины. Последующее наступление Израиля на соседний Рафах привело к тому, что боевики снова укрылись в Хан-Юнисе. Израиль заявляет, что операция в Рафахе находится на завершающей стадии.

В понедельник премьер-министр еврейского государства заявил, что армия близка к ликвидации военной структуры ХАМАС в cекторе Газа. "Удары по её остаткам будут продолжены", - добавил Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с учащимися Колледжа национальной безопасности Армии обороны Израиля.

Он выразил надежду, что "мы достигнем всех наших целей: вернуть похищенных, ликвидировать военный и управленческий потенциал ХАМАС, обеспечить, чтобы Газа не представляла угрозы [Израилю] и благополучно вернуть в свои дома жителей населенных пунктов на юге и на севере", - сказал премьер-министр.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом множества заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по Сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.