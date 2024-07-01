By Euronews и AP

Далее Испания встретится в четвертьфинале со сборной-хозяйкой турнира - Германией, а Англия - со Швейцарией.

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Путь Грузии, сотворившей настоящее футбольное чудо на этом турнире, окончен. В воскресном матче за выход в 1/4 финала Чемпионта Европы её обыграла Испания с разгромным счётом 4:1.

"Красные" сумели оправиться от автогола в началае встречи. Ворота грузин поразили Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс и Даниэль Ольмо.

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили провёл ещё одну выдающуюся игру, сделав девять сэйвов. Проигрыш завершает первый в истории этой команды крупный турнир, в котором на групповом этапе она одержала победу со счётом 2:0 над португальцами во главе с Криштиану Роналду.

В пятницу в Штутгарте испанцы разыграют путёвку в полуфинал с хозяевами чемпионата - немцами.

Фабиан Руис голом выводит сборную Испании вперёд AP/Frank Augstein

В прошлом году Испания обыграла Грузию со счетом 7:1 в отборочном матче.

Трудная победа англичан

Надежды сборной Англии привезти домой трофей Евро спустя почти 60 лет чуть было не рухнули.

Одного гола Ивана Шранца могло быть достаточно, чтобы выбить "трёх львов" из борьбы. Словаки удерживали преимущество на протяжении большей части матча.

Но Джуд Беллингем спас команду, сравняв счёт на 95-й минуте ударом "ножницами" через себя. Игра перешла в дополнительное время. Капитан сборной Англии Гарри Кейн забил победный гол. Итог 2:1. В субботу англичане сразятся со швейцарцами за выход в полуфинал.

Тот самый удар "ножницами" в исполнении Джуда Беллингема AP/Thanassis Stavrakis

Победный гол Гарри Кейна AP/Antonio Calanni

В понедельник нас ждут матчи 1/8 финала Франция-Бльгия, Португалия-Словения.