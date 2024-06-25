Ассанж получит свободу в обмен на признание вины

By Euronews

Основатель WikiLeaks пошел на сделку с властями США.

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Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы строго режима и вылетел в Австралию, гражданином которой он является. Ассанж пошел на сделку с властями США, что позволит ему остаться на свободе.

По словам его жены, Стеллы Ассанж, подробности соглашения будут обнародованы в ближайшее время.

"Это период в нашей жизни, сейчас я уверена, закончился. Думаю, на следующей неделе Джулиан будет на свободе", — сказала Стелла Ассанж.

Ожидается, что Ассанж признает себя виновном по одному обвинению — в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.

В ответ он будет приговорен к уже отбытому в британской тюрьме сроку.

В среду он предстанет перед федеральным судом на Сайпане, тихоокеанской территории США.

По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, дело Ассанжа "слишком затянулось".

Обвинения США против Ассанжа связаны с одной из крупнейших утечек секретной информации в американской истории. По данным следствия, с конца 2009 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг, аналитиком военной разведки и активисткой, для публикации на WikiLeaks десятков тысяч отчетов о войне в Афганистане, боевых действиях в Ираке и данные о заключенных в тюрьме Гуантанамо на Кубе. По совокупности статей ему грозило до 175 лет лишения свободы.

Ассанж с апреля 2019 года находился в британской тюрьме Белмарш, откуда оспаривал экстрадицию в США. До этого он ещё 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, который предоставил ему политическое убежище.

В 2016 году на сайте Ассанжа были опубликованы электронные письма демократов, которые, по словам прокуроров, были украдены сотрудниками российской разведки. Ему так и не были предъявлены обвинения в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера, но само расследование в мельчайших подробностях выявило роль, которую хакерская операция сыграла во вмешательстве в выборы того года от имени тогдашнего кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.

Семья и сторонники Ассанжа заявили, что его физическое и психическое здоровье пострадало за время судебных баталий и заключения.