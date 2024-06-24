Трагедия в Хвасоне: в результате пожара на заводе погибли более 20 человек

By Euronews

В городе Хвасон (Южная Корея) произошел пожар на заводе по производству литиевых батарей. Жертвами инцидента стали более 20 человек.

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По меньшей мере 22 человека стали жертвами пожарана заводе по производству литиевых батарей в южнокорейском городе Хвасоне, недалеко от Сеула.

Восемнадцать погибших были китайскими рабочими-мигрантами. Восемь сотрудников предприятия пострадали. Из них два человека находятся в тяжелом состоянии.

Пожар на заводе Aricell начался в понедельник утром. Причины инцидента выясняются. Распространению огня способствовало то,что в складских помещениях и в сборочных цехах хранились около 35 тысяч литиевых аккумуляторов.

Хвасон, Южная Корея Hong Ki-won/AP

В борьбе с огнем были задействованы 159 пожарных и 63 единицы техники. Локализовать возгорание удалось через несколько часов. В начтоящее время идет разбор завалов.

Не исключено, что число погибших может возрасти. На момент начала пожара на месте присутствовали 102 рабочих.