Италия: береговая охрана спасла десятки людей на озере Комо

Итальянская береговая охрана спасла десятки людей, попавших в шторм на озере Комо.
Сотрудники Итальянской береговой охраны спаслисорок пять человек на озере Комо, где в минувшиев ыходные разыгралась непогода.
Экипажи прогулочных лодок тщетно боролись с сильным ветром, рискуя потерпеть крушение у скалистых берегов. Всего было проведено двенадцать поисково-спасательныхопераций.
В субботу на северные и центральные регионы Италии обрушились ливнии грозы. Национальный департамент гражданской защитыобъявил желтый уровень опасности в восьми регионах Италии.
Предупреждение было выпущено для Пьемонта, Ломбардии, Венето, Тосканы, Эмилии-Романьи, Умбрии, Марке, Абруццо и автономной провинции Больцано.