Италия: береговая охрана спасла десятки людей на озере Комо

By Euronews

Итальянская береговая охрана спасла десятки людей, попавших в шторм на озере Комо.

РЕКЛАМА

Сотрудники Итальянской береговой охраны спаслисорок пять человек на озере Комо, где в минувшиев ыходные разыгралась непогода.

Экипажи прогулочных лодок тщетно боролись с сильным ветром, рискуя потерпеть крушение у скалистых берегов. Всего было проведено двенадцать поисково-спасательныхопераций.

В субботу на северные и центральные регионы Италии обрушились ливнии грозы. Национальный департамент гражданской защитыобъявил желтый уровень опасности в восьми регионах Италии.

Предупреждение было выпущено для Пьемонта, Ломбардии, Венето, Тосканы, Эмилии-Романьи, Умбрии, Марке, Абруццо и автономной провинции Больцано.