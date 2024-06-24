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Италия: береговая охрана спасла десятки людей на озере Комо

Озеро Комо, Италия
Озеро Комо, Италия Авторское право Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Итальянская береговая охрана спасла десятки людей, попавших в шторм на озере Комо.

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Сотрудники Итальянской береговой охраны спаслисорок пять человек на озере Комо, где в минувшиев ыходные разыгралась непогода.

Экипажи прогулочных лодок тщетно боролись с сильным ветром, рискуя потерпеть крушение у скалистых берегов. Всего было проведено двенадцать поисково-спасательныхопераций.

В субботу на северные и центральные регионы Италии обрушились ливнии грозы. Национальный департамент гражданской защитыобъявил желтый уровень опасности в восьми регионах Италии.

Предупреждение было выпущено для Пьемонта, Ломбардии, Венето, Тосканы, Эмилии-Романьи, Умбрии, Марке, Абруццо и автономной провинции Больцано.

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