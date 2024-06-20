Круизный лайнер спас десятки мигрантов в Атлантическом океане

By Euronews

По меньшей мере пять нелегальных мигрантов погибли, пытаясь добраться на лодке до испанского побережья из Африки. 68 пассажиров спасены экипажем круизного лайнера.

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Экипаж круизного лайнера спас в Атлантическом океане 68 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до Канарских островов на рыбацкой лодке. В дрейфующем судне были обнаружены тела пяти погибших.

Терпящую бедствие лодку, примерно в 815 километрах от острова Тенерифе, заметил нефтяной танкер, следовавший из Испании в Бразилию. Людям была оказана первая помощь. Затем к мигрантам направили круизный лайнер Insignia.

Уже на его борту беженцам оказали медицинскую помощь, а также предоставили еду, напитки и места для отдыха. В пятницу как ожидается, Insignia, прибудет в порт Санта-Крус на Тенерифе.

Лодки с мигрантами направляются к Канарским островам из северо-западной части Африки. Этот атлантический маршрут считается очень опасным. Но люди, в поисках лучшей жизни в Европе, идут на огромный риск.

По данным министерства внутренних дел Испании, в прошлом году на лодках в страну прибыли 55 618 мигрантов. Большинство - на Канарские острова. В этом году, на побережье Испании высадилось более 23 000 человек.

Испанская некоммерческая организация Caminando Fronteras сообщает, что в текущем году погибли более 5000 мигрантов, пытавшихся добраться до испанского побережья.