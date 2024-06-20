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Антициклон из Африки принес мощную волну тепла в европейские страны

Германия
Германия Авторское право Архив
Авторское право Архив
By Euronews
Опубликовано
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Антициклон из Африки принес мощную волну тепла в европейские страны. В Сербии и Румынии воздух прогрелся до сорока градусов.

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В ряд европейских стран пришла аномальная жара еще донаступления астрономического лета. Причиной стал антициклон, продвигающийся на континент из Африки.

Сербия

Первая в этом году мощная волна тепла накрыла Сербию. Здесь столбик термометра поднялся до отметки в 38 градусов Цельсия. В пятницу и субботу по прогнозам синоптиков воздух прогреется до 40 градусов Цельсия. В связи с этим на большей части территории страны будет действовать красный уровень опасности. Сообщается о возможных проблемах с электроснабжением и транспортом.

Румыния

В столице Румынии Бухаресте солнце нещадно светит вот уже несколько дней. В четверг двадцатого июня воздух прогрелся до 38 градусов тепла.  От тропической жары жители города пытаются скрыться у водоемов и фонтанов. В нескольких районах Румынии температура достигла 40 градусов Цельсия. Знойная погода, предупреждают метеорологи, сохранится в предстоящие дни на большей части территории страны. Чтобы предотвратить разрушение дорожного покрытия, введено ограничениена передвижение машин массой более 7,5 тонн.

Германия

Тем временем Германия пострадала от дождей и гроз.В минувший вторник на ряд районов федеральной земли Саксонияобрушилась буря. Ураганный ветер повредиллинии электропередачи и разрушил крыши частных домов. В настоящее время штормовые предупреждения отменены.

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