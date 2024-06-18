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Париж готовится к Олимпиаде и повышает меры безопасности

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа Авторское право Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Амбициозная церемония открытия 26 июля — сложная задача с точки зрения безопасности.

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Франция усиливает меры безопасности в преддверии беспрецедентной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в следующем месяце.

Капитан Сэнди из французской армии сообщила AP, что вертолеты Fennec будут патрулировать город и защищать воздушное пространство в этот день. Ее фамилия не была названа по соображениям безопасности.

Амбициозная церемония открытия 26 июля — сложная задача с точки зрения безопасности.

В день долгожданного события около 200 олимпийских делегаций присоединятся к речному параду на более чем 80 лодках. Они пройдут с востока на запад по шестикилометровому маршруту.

В апреле глава парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что маршрут парада будет проходить в зоне повышенной безопасности, которую называют "антитеррористическим периметром". По его словам, она будет включать первый ряд зданий вдоль маршрута.

Любой, кто захочет попасть в эту зону за восемь дней до церемонии и 26 июля, должен будет пройти предварительную онлайн-регистрацию и проходить проверку.

Французское правительство также решило, что туристам не будет предоставлен бесплатный доступ на церемонию открытия по соображениям безопасности. Вход будет осуществляться только по приглашениям.

В середине апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония может быть перенесена на стадион "Стад де Франс", если уровень угрозы будет слишком высок. Но в понедельник французские власти заявили, что мероприятия в этот день пройдут, как и было запланировано, и никаких альтернатив на данный момент не готовится.

Перед церемонией открытия пройдет последняя репетиция с участием всей армады лодок, ожидается, что 100 мировых лидеров соберутся на городских набережных, из за ней будут наблюдать более 300 000 человек.

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