Как Фландрия с помощью природы предотвращает разрушительные наводнения

Последние несколько месяцев стали для Европы наглядным напоминанием о мощи наводнений и разрушениях, которые они могут вызвать. Но может ли природа, а не искусственные барьеры решить проблему с наводнениями?

РЕКЛАМА

Эстуарий Шельды во Фландрии уже давно находится на передовой линии борьбы с наводнениями. Низменный ландшафт и прямой выход к морю делают этот регион весьма уязвимым для штормовых приливов. Когда уровень моря аномально повышается из-за сильных ветров и низкого атмосферного давления, это может привести к сильному наводнению во время прилива.

«Когда прилив происходит одновременно со штормом и при этом шторм с ветром приходят с северо-запада, вода фактически нагнетается в устье реки, поэтому нам нужна защита», – говорит Элиас Фербанк, руководитель проекта LIFE SPARC.

Природосберегающее решение

Повышение уровня моря, вызванное изменением климата, только усиливает угрозу наводнений. Но вместо строительства новых искусственных барьеров природоохранный проект LIFE SPARC направлен на создание большего пространства для реки Шельда и одновременное развитие разнообразной экосистемы эстуария.

Защитные дамбы и шлюзы выполняют роль буфера, задерживая избытки воды во время шторма, а затем постепенно сбрасывая их обратно в реку.

«Когда надвигается штормовой прилив и уровень реки очень высок, вода переливается через насыпь и попадает в зону контролируемого затопления, наполняя эту зону водой и в последствии питая болота. Во время отлива вода уходит через систему шлюзов обратно в реку», – объясняет Элиас.

Но защита от наводнений – не единственное преимущество.

«Образующиеся болота очень важны для природы. Они очень редки», – говорит Элиас и добавляет: «Приливные пресноводные болота важны не только для рыбы, но и для птиц; не только как естественная среда обитания для животного мира, но и как система регуляции. Болота поддерживают баланс питательных веществ в реке Шельда. Они действительно необходимы. Они насыщают воду кислородом, который, конечно, очень важен для жизни, и выполняют функцию связывания и хранения углерода».

Переосмысление отношения к воде

Природосберегающее решение в долине Шельды – лишь один из примеров того, как меняющийся климат вынуждает нас переосмыслить защиту от наводнений и наше отношение к воде.

Идея работать с природой, а не против неё, чтобы стать более устойчивыми к наводнениям и засухам, вызванным изменениями климата, также стала главной темой Зелёной недели, недавно прошедшей в Брюсселе.

«Мы думали, что технические решения избавят нас от всех проблем, но теперь мы видим, что это не так, особенно в условиях изменения климата. Природосберегающие решения могут помочь нам, например, удержать воду на крышах и в садах, а в более широком масштабе – позволить рекам сделать своё дело, чтобы удержать воду в почве», – говорит Джон Бун, представитель Международной федерации ландшафтных архитекторов в Европе.

Поддерживая это мнение, Элиас заключает: «Бездействовать нельзя – Если не дать реке свободу, она возьмёт её сама, и это будет катастрофа. Поэтому мы разработали план, предполагающий зоны контролируемого затопления в сочетании с развитием природных ресурсов».