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Срочная новость. Сторонники ИГ, захватившие заложников в ростовском СИЗО, ликвидированы, заложники освобождены

Захват заложников готовился несколько месяцев
Захват заложников готовился несколько месяцев Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Сторонники группировки "Исламское государство", захватившие сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, ликвидированы, заложники освобождены - ФСИН

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Заключенные, взявшие в заложники сотрудников следственного изолятора Ростова-на-Дону, ликвидированы. Как сообщили в пресс-службе ФСИН, заложники освобождены, они не пострадали.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее обвиняемые, содержащиеся в одной из камер следственного изолятора в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Как сообщили в правоохранительных органах, заключенные были вооружены ножом. По предварительной информации, нарушители надели на одного из офицеров ФСИН наручники.

"Они находятся во внутреннем дворе СИЗО, у них есть резиновая дубинка и пожарный топор, - приводили слова сотрудников правоохранительных органов российские СМИ. - Скорее всего, их шесть человек. Все они - обвиняемые и осужденные за теракты. Кто-то осужден, над кем-то суд идет".

По информации правоохранительных органов, "один из заложников - оперативный сотрудник учреждения, второй - инспектор-надзиратель".

Как сообщается, среди захвативших заложников - фигуранты дел о преступлениях террористической направленности, они являются приверженцами международной террористической организации "Исламское государство".

Ведутся переговоры по освобождению заложников.

Заключенные требовали автомобиль и "зеленый коридор".

По данным властей, заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь.

Захват заложников готовился несколько месяцев.

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