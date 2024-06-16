By Euronews

ЦАХАЛ объявил о тактических паузах в боевых действиях в секторе Газа. Цель - увеличить объем помощи палестинцам. Операция в Рафахе, заявили военные, продолжится.

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Израильские военные объявили о приостановке в дневное время боевых действий на юге сектора Газа. Решение о тактических паузах принято с целью увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в палестинский анклав.

На этот шаг Израиль пошел после консультаций с ООН и другими международными организациями. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что паузы будут вводиться каждый день до дальнейшего уведомления.

Перерыв в боях с восьми утра до семи часов вечера должен позволить грузовикам с продовольствием и другой помощью добраться до контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, затем безопасно доехать до шоссе Салах-ад-Дин, и далее на севере анклава. ЦАХАЛ, как сообщается, продолжит оказывать поддержку гуманитарным усилиям на местах.

Израиль находится под растущим давлением со стороны международного сообщества, требующего удовлетворения огромных потребностей палестинского гражданского населения, положение которого еще больше ухудшилось после вторжения Израиля в Рафах.

Не все израильские политики согласились с введением тактических пауз. Резкой критике это решение подверг ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Впоследствии в ЦАХАЛ пояснили, что паузы не означают прекращения операции в Рафахе.

Гуманитарная ситуация в палестинском анклаве остается катастрофической. Людям не хватает продовольствия и чистой питьевой воды, что особенно критично на фоне высоких летних температур. Из-за проблем с канализацией повышается риск распространения инфекционных заболеваний. По данным агентств ООН, к середине июля более миллиона человек в Газе могут испытать сильнейший голод.