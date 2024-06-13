EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Король Испании принял президента Турции

Король Испании Филипп Шестой (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) в Мадриде, 13 июня 2024 года
Король Испании Филипп Шестой (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) в Мадриде, 13 июня 2024 года Авторское право Casa Real, x.com
Авторское право Casa Real, x.com
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Турция и Испания проведут 8-й межправительственный саммит под председательством Эрдогана и Санчеса

РЕКЛАМА

Король Испании Филипп VI принял в Мадриде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным турецкой стороны, во время беседы основное внимание было уделено двусторонним отношениям, войне в секторе Газа, а также региональным и глобальным событиям.

В ходе встречи Эрдоган заявил, что отношения между Анкарой и Мадридом будут развиваться и углубляться.

В четверг стартует 8-й межправительственный саммит Турция-Испания под председательством Эрдогана и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Погода в Европе: кто-то изнывает от жары, кто-то по колено в воде

Встреча в Анкаре: "У Турции и Греции нет нерешаемых проблем"

Турция прекращает торговлю с Израилем

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Испания Король Фелипе VI Реюньон