Король Испании принял президента Турции

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Турция и Испания проведут 8-й межправительственный саммит под председательством Эрдогана и Санчеса
Король Испании Филипп VI принял в Мадриде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По данным турецкой стороны, во время беседы основное внимание было уделено двусторонним отношениям, войне в секторе Газа, а также региональным и глобальным событиям.
В ходе встречи Эрдоган заявил, что отношения между Анкарой и Мадридом будут развиваться и углубляться.
В четверг стартует 8-й межправительственный саммит Турция-Испания под председательством Эрдогана и премьер-министра Испании Педро Санчеса.
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