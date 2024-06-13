Король Испании принял президента Турции

Турция и Испания проведут 8-й межправительственный саммит под председательством Эрдогана и Санчеса

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Король Испании Филипп VI принял в Мадриде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным турецкой стороны, во время беседы основное внимание было уделено двусторонним отношениям, войне в секторе Газа, а также региональным и глобальным событиям.

В ходе встречи Эрдоган заявил, что отношения между Анкарой и Мадридом будут развиваться и углубляться.

В четверг стартует 8-й межправительственный саммит Турция-Испания под председательством Эрдогана и премьер-министра Испании Педро Санчеса.