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Иран освободил удерживаемого гражданина Франции

Луи Арно в аэропорту Ле-Бурже, Париж, 13 июня 2024 г. Гражданин Франции прибыл после освобождения из Ирана.
Луи Арно в аэропорту Ле-Бурже, Париж, 13 июня 2024 г. Гражданин Франции прибыл после освобождения из Ирана. Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews и AP
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Иранские власти освободили гражданина Франции, который находился в заключении более 20 месяцев по обвинению в участии в общенациональных акциях протеста.

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В четверг Луи Арно прибыл во Францию, в парижский аэропорт Ле Бурже, где его встречали семья и министр иностранных дел Стефан Сежурне.

Накануне президент Эммануэль Макрон поблагодарил в соцсети X Оман, посредника Запада в отношениях с Ираном, и “всех тех, кто помог добиться такого счастливого исхода”.

Арно был арестован в сентябре 2022 года вместе с другими европейскими гражданами. Французские СМИ сообщили, что 30-летнему консультанту было предъявлено обвинение в участии в общенациональных протестах, спровоцированных смертью Махсы Амини.

Президент Франции выразил обеспокоенность в связи с тем, что трое других граждан Франции всё ещё находятся в заключении в Иране, включая Сесиль Колер и Жака Париса, арестованных в мае 2022 года. Представительница профсоюза учителей и её партнер находились в Иране в отпуске. Власти обвинили их в том, что они протестовали вместе с иранскими учителями и участвовали в антиправительственном митинге. О третьем гражданине Франции, задержанном в Иране, известно, что его зовут Оливье.

“Я призываю Иран освободить их без промедления", - написал Макрон в Х.

“Мы все еще работаем” над их освобождением, заявил глава МИДа в четверг. "Наша дипломатия по-прежнему мобилизована... Это станет следующей победой”.

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