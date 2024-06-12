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Трое мужчин признаны виновными в убийстве журналиста-расследователя из Нидерландов

Голландский криминальный репортер Питер Р. де Врис смотрит на происходящее перед началом прямого эфира в Амстердаме, Нидерланды, 31 января 2008.
Голландский криминальный репортер Питер Р. де Врис смотрит на происходящее перед началом прямого эфира в Амстердаме, Нидерланды, 31 января 2008. Авторское право Jaber Abdulkhaleg/AP
Авторское право Jaber Abdulkhaleg/AP
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Суд в Нидерландах признал трех человек виновными в убийстве репортера-расследователя Питера де Вриса, застреленного в 2021 году. Еще троих соучастников также приговорили к тюремным срокам.

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В среду суд в Нидерландах признал трех человек виновными в убийстве журналиста-расследователя Питера де Вриса в 2021 году — дерзком нападении в центре Амстердама, которое потрясло всю страну.

Стрелок, водитель и организатор нападения были признаны виновными в непосредственном участии в убийстве. Стрелок и водитель были приговорены к 28 годам лишения свободы. Обвиненный в организации убийства приговорен к 26 годам и одному месяцу.

Все трое продемонстрировали "беспрецедентную безжалостность и беспринципность". "Их действия и безрассудство, которое они проявили, показывают, что им безразлична человеческая жизнь", — заявил председательствующий судья Герт Олдекамп в окружном суде Амстердама.

Де Врис был застрелен 5 июля 2021 года на оживленной улице Амстердама и скончался через девять дней от полученных ранений в возрасте 64 лет.

Аннемик ван Спанье, адвокат семьи де Вриса, сказал, что они удовлетворены решением суда, но "суть в том, что... это не вернет им отца".

В общей сложности обвинения выдвинуты против девяти человек. Трое были признаны виновными в соучастии и получили сроки от 10 до 14 лет. Один человек был осужден за хранение наркотиков, но с него сняли вину за соучастие в убийстве. Он был приговорен к четырем неделям. Двое были оправданы, поскольку их обвиняли только в участии в деятельности преступной организации, а судьи заявили, что обвинители не доказали существование такой организации.

Представитель прокуратуры Жюстин Асбрук приветствовала обвинительные приговоры.

"Мы рады, что это уголовное дело подошло к концу — по крайней мере, на данный момент", — сказала она журналистам в здании суда. "Мы рады за семью, что наконец-то появилась ясность в отношении тех, кто причастен к убийству".

Полные имена подозреваемых не были обнародованы в соответствии с правилами защиты частной жизни в Нидерландах.

Прокуроры добивались пожизненного заключения для стрелка, водителя, скрывшегося с места преступления, и организатора убийства, а также приговоров от трех до 21 года для шести других подозреваемых по этому делу.

Приговоры в целом оказались короче запрашиваемых, поскольку, по мнению суда, прокуроры не доказали, что подозреваемые входили в преступную организацию или что некоторые из них действовали по террористическим мотивам.

Асбрук сказал, что прокуроры, скорее всего, обжалуют этот элемент приговоров.

Убийство вызвало возмущение, скорбь и гнев в Нидерландах. Король Нидерландов Виллем-Александр назвал убийство де Вриса "нападением на журналистику, краеугольный камень нашего конституционного государства, а значит, и на верховенство закона".

Де Врис был советником и доверенным лицом ключевого свидетеля, находящегося под защитой, на процессе по делу наркобарона Риудана Таги. Брат и адвокат свидетеля были убиты.

Следователи полагают, что де Вриса могли убить из-за того, что он помогал свидетелю.  В феврале 2024 года Ридуана Таги приговорили к пожизненному заключению, но по другому делу.

"Тот факт, что заказчик убийства неизвестен и не предстал перед судом, естественно, нависает над этим процессом, как тень", — ранее в интервью The Associated Press заявили адвокаты семьи журналиста.

Стрелок был арестован менее чем через час после нападения вместе с поляком Камилем Э., который был водителем, скрывшимся с места преступления. Прокуроры сообщили судьям окружного суда Амстердама, что оружие, из которого был застрелен де Врис, было найдено в их машине.

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