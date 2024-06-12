Десятки рабочих из Индии погибли в пожаре на юге Кувейта

By Euronews и AP

Местные СМИ сообщают, что дом, в котором проживали рабочие, был переполнен.

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На юго-востоке Кувейта в районе Мангаф по меньшей мере 49 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в здании, где проживали рабочие. Десятки людей пострадали.

В числе жертв -— 40 граждан Индии. Об этом сообщил МИД страны.

Власти Кувейта заявили о намерении арестовать владельца дома, заявив что "к таким проблемам приводит жадность владельцев недвижимости".

Кувейт в значительной степени полагается на иностранных рабочих во многих сферах, включая строительство и нефтедобычу

По сообщениям местных СМИ, в здании находилось около 200 рабочих и оно было переполнено.