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Пострадавшие от турбулентности на рейсе "Сингапурских авиалиний" получат компенсации

Инцидент произошел в конце мая
Инцидент произошел в конце мая Авторское право Sakchai Lalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Sakchai Lalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Авиакомпания опубликовала соответствующее заявление.

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Пассажиры, пострадавшие во время сильной турбулентности на рейсе из Лондона в Сингапур в конце мая, могут получить компенсации.

Компания "Сингапурские авиалинии" предлагает выплатить по 10 тысяч долларов получившим легкие травмы, пассажиры с тяжелыми ранениями могут получить 25 тысяч авансом и дальнейшую финансовую помощь.

На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Один пожилой британец скончался , 85 человек пострадали

Непристегнутых пассажиров подбросило в воздух, когда из-за резких изменений вертикальной скорости самолет провалился на 54 метра мене чем за пять секунд. За три минут самолет снизился на 1830 метров.

Расследование инцидента продолжается.

Среди раненых - граждане Великобритании, Малайзии, Австралии, Сингапура, Новой Зеландии и Филиппин.

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