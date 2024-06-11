Израиль: Энтони Блинкен встретился с семьями заложников

By Euronews

Нетаньяху подтвердил свою приверженность предложению президента США Байдена о прекращении огня в Газе - Блинкен.

РЕКЛАМА

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Тель-Авиве с членами семей американских заложников. "Каждую минуту мы работаем над тем, чтобы вернуть их домой", - сообщил Блинкен.

Американский дипломат также заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил свою приверженность предложению президента США Байдена о прекращении огня в Газе.

Ранее Совет безопасности ООН одобрил соответствующую резолюцию. Документ приветствовала и террористическая группировка ХАМАС. Это, по словам Блинкена, является обнадеживающим знаком.

В ходе визита в Израиль госсекретарь США провел переговоры с президентом Ицхаком Герцогом, главой кабинета министров Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом, а также с лидером оппозиции Яиром Лапидом. "Нам нужна сделка", - сказал Блинкену председатель партии "Йеш Атид".

На фоне визита Блинкена в Тель-Авиве прошла акция протеста участники которой требовали добиться соглашения об освобождении заложников.