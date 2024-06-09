Украина утверждает, что впервые сбила российский истребитель Су-57

By Euronews и AP

В воскресенье Украина заявила, что ее войска сбили ультрасовременный российский военный самолет, размещенный на авиабазе почти в 600 километрах от линии фронта.

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Эти заявления прозвучали после того, как западные союзники разрешили Киеву использовать свое оружие для ограниченных ударов по территории России.

Главное управление разведки Минобороны Украины поделилась спутниковыми фотографиями, на которых, как утверждается, видны последствия атаки. Если это подтвердится, то это будет первый известный успешный удар Украины по истребителю Су-57 — многоцелевому истребителю пятого поколения, признанному Москвой самым передовым военным самолетом.

На одной из фотографий видны черные следы копоти и небольшие воронки, усеявшие бетонную полосу вокруг припаркованного самолета. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, удар был нанесен в субботу по базе в Ахтубинске на юге России, примерно в 589 километрах от линии фронта.

Не сразу стало ясно, какое оружие было использовано, но удаленность аэродрома от Украины позволяет предположить, что он, скорее всего, был сбит беспилотниками.

Минобороны РФ утром 8 июня заявило об уничтожении трех беспилотников над Астраханской областью.

Удар был нанесен после того, как Соединенные Штаты и Германия недавно разрешили Украине поразить некоторые цели на российской территории с помощью оружия дальнего радиуса действия, которое они поставляют Киеву.

Украинские военные заявляют, что самолет, способный переносить стелс-ракеты на сотни километров, относится к "считанному числу" самолетов такого типа в арсенале Москвы. Истребитель может использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

По сообщениям российских СМИ, в прошлом году вооруженные силы Москвы получили "более 10" новых Су-57, а до 2028 года планируется произвести 76 самолетов.

После полномасштабного вторжения Москвы более двух лет назад Киев увеличил производство беспилотников и использовал их для нанесения ударов в глубине России, в том числе по газовому терминалу под Санкт-Петербургом, который находится более чем в 1000 километрах к северу от украинской границы.

По словам местных российских чиновников, украинские войска продолжали наносить удары с беспилотников по южным приграничным районам России.

Три беспилотника упали на Белгородскую область поздно вечером в субботу, повредив линию электропередач и выбив окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Министерство обороны России сообщило, что еще один беспилотник был сбит над соседней Брянской областью.

В воскресенье днем минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО сбили над Белгородской области три украинских беспилотника. Местные СМИ сообщают о пожаре, по некоторым данным, на складе боеприпасов.

В субботу и ночью в прифронтовых областях Украины в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере три мирных жителя и еще не менее девяти получили ранения, сообщают региональные власти.