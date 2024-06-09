EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

My Europe

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

21-летний теннисист Алькарас выиграл "Ролан Гаррос"

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В финальном матче турнира Большого шлема Roland Garros он победил немца Александра Зверева.

РЕКЛАМА

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые завоевал титул чемпиона Открытого чемпионата Франции по теннису в результате захватывающего четырехчасового матча в Париже, растянувшегося на пять партий.

В финальном матче турнира Большого шлема Roland Garros он победил немца Александра Зверева.

Матч растянулся на пять партий и завершился со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 в пользу Алькараса.

Алькарасу 21 год, ранее он уже выиграл два турнира Большого шлема: Открытый чемпионат США (2022 год) и Уимблдонский турнир (2023).

21 год назад титул в Париже завоевал нынешний тренер Алкараса, бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

40-й "Мастерс" для Джоковича

Во Франции призвали лишить Карима Бензему французского гражданства

Франция принимает 10-й Кубок мира по регби

теннис Франция Спорт