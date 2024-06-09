21-летний теннисист Алькарас выиграл "Ролан Гаррос"

By Euronews

В финальном матче турнира Большого шлема Roland Garros он победил немца Александра Зверева.

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Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые завоевал титул чемпиона Открытого чемпионата Франции по теннису в результате захватывающего четырехчасового матча в Париже, растянувшегося на пять партий.

В финальном матче турнира Большого шлема Roland Garros он победил немца Александра Зверева.

Матч растянулся на пять партий и завершился со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 в пользу Алькараса.

Алькарасу 21 год, ранее он уже выиграл два турнира Большого шлема: Открытый чемпионат США (2022 год) и Уимблдонский турнир (2023).

21 год назад титул в Париже завоевал нынешний тренер Алкараса, бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро.