Британский телеведущий пропал без вести на греческом острове Сими

Греческие спасатели продолжают поиски Майкла Мосли, известного британского "телеврача", которого в последний раз видели в среду недалеко от пляжа на острове Сими.

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Греческая полиция сообщила, что со среды на острове Сими, расположенном в восточной части Эгейского моря и примерно в 6,5 километрах от Турции, ведется широкая поисково-спасательная операция.

67-летний Майкл Мосли - известный британский "теледоктор", популяризировавший интервальное голодание для снижения веса и поддержания здоровья в долгосрочной перспективе.

Предполагается, что он отправился на прогулку в среду днем во время отдыха на острове, популярном месте для пеших прогулок.

В поисках участвуют полицейские, пожарные, сотрудники гражданской обороны и добровольцы, беспилотники и вертолет.

Мосли известен во многих странах мира благодаря своей книге 2013 года "Быстрая диета", которую он написал в соавторстве с журналисткой Мими Спенсер. Диета 5:2, как известно, рассказывала о том, как люди могут быстро похудеть, минимизировав потребление калорий в течение двух дней в неделю и питаясь здоровой пищей в остальные пять.

Впоследствии он ввел диету Fast 800 - программу быстрого похудения, в рамках которой участники диеты ограничивают потребление калорий до 800 в день в течение как минимум двух недель, после чего переходят на программу 5:2.

Мосли часто подвергал свое тело экстремальным нагрузкам, чтобы увидеть эффект от своих диет, а также в течение шести недель жил с ленточными червями в своих кишках для документального фильма BBC "Зараженный! Жизнь с паразитами".

Мосли также известен своими регулярными выступлениями на британском телевидении и колонкой в газете Daily Mail. Он также снял ряд фильмов о диетах и физических упражнениях.

В 2002 году Мосли был номинирован на премию "Эмми" за роль исполнительного продюсера научного документального фильма BBC "Человеческое лицо", который представлял звезда "Монти Пайтон" Джон Клиз и в котором приняли участие многие известные лица, включая Элизабет Херли, Пирса Броснана и Дэвида Аттенборо.

У Мосли четверо детей и его жена Клэр Бейли Мосли, тоже врач и обозреватель по вопросам здоровья. Она писала рецепты для его диетических книг.