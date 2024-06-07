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Срочная новость. Йеменские повстанцы-хуситы захватили по меньшей мере 9 сотрудников ООН (СМИ)

Йеменские повстанцы-хуситы
Йеменские повстанцы-хуситы Авторское право AP
Авторское право AP
By Кнарик ХачатрянEuronews
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СМИ сообщают, что йеменские повстанцы-хуситы захватили по меньшей мере 9 сотрудников ООН

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Йеменские постанцы-хуситы захватили не менее 9 человек, работающих на учреждения ООН. Об этом сообщили Associated Press и другие СМИ.

Сообщается, что среди задержанных - работники управления ООН по правам человека, Всемирной продовольственной программы и один сотрудник офиса специального посланника ООН.

Хуситы - члены вооруженной повстанческой группировки "Ансар Аллах" - сейчас контролируют большую часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные части страны.

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