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Чехия: в результате столкновения поездов погибли и пострадали люди

Чехия
Чехия Авторское право AP TV
Авторское право AP TV
By Euronews
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В 100 километрах от Праги произошла железнодорожная катастрофа. Есть погибшие и пострадавшие. Причины аварии выясняются.

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По меньшей мере четыре человека погибли и более двадцати получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в Чехии. Инцидент произошел в ста километрах от столицы.

Как сообщается следовавший из Праги в словацкий город Кошице пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Один вагон сошел с рельсов. К поисково-спасательным работам были привлечены 36 пожарных расчетов и два вертолета.

Пострадавшие отправлены в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования семьям погибших. Причины аварии выясняются. Одна из версий - ошибка машиниста.

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