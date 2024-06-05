By Euronews

Российский президент назвал поставки Западом оружия в Украину серьезным и опасным шагом

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Президент России Владимир Путин предупредил Германию, что использование Украиной ее оружия для нанесения ударов по целям в России станет "опасным шагом" и испортит отношения между Берлином и Москвой. Это заявление он сделал в среду в ходе встречи с представителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Германия присоединилась к Соединенным Штатам, разрешив недавно Украине поразить некоторые цели на российской территории с помощью оружия дальнего действия, которое она поставляет Киеву.

"Когда на украинской земле появились первые немецкие танки, немецкого производства, это уже произвело морально-этический шок в России, - сказал Путин. - Потому что отношение к федеративной республике в российском обществе всегда было очень хорошее. Ну очень хорошее".

"Теперь, когда говорят, что сейчас ещё появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения". - отметил российский президент.

Более того, по словам Путина, Россия может предоставить другим странам оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по западным объектам.

Американское оружие уже используется для ударов по России - AP

Ранее агентство Associated Press сообщило, что американское оружие "в последние дни" использовалось для нанесения ударов по территории России. Агентство сослалось на американского сенатора и западного чиновника, знакомых с этим вопросом.

При этом AP не уточняет, по чему был нанесен удар и каким именно оружием.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину данные ударные системы, подчеркнул он. Российский президент предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные в Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для "ударов возмездия".