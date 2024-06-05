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80-я годовщина высадки в Нормандии: на надгробиях павших воинов установлены свечи

Банневиль-Ла-Кампань, Франция
Банневиль-Ла-Кампань, Франция Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2024. The AP. All rights reserved.
Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2024. The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Во Франции отдают дань памяти воинам, павшим в битве за Нормандию. На военных кладбищах прошли торжественные церемонии.

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Во Франции в Банневиль-Ла-Кампань на кладбище солдат Содружества прошли бдения по случаю 80-й годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.

В память о павших воинах на каждом надгробии установлены свечи. В ходе битвы за Нормандию погибли около 40 тысяч солдат союзных войск, свыше 18 тысяч пропали без вести. Потери среди мирного населения составили 20 тысяч.

На снимке, опубликованном в сети Х министерством обороны Франции, запечатлен один из моментов высадки союзников на пляж Омаха 6 июня 1944 года.

Крупнейшая десантная операция в истории стала одним из поворотных моментов Второй мировой войны и ознаменовала собой открытие Западного фронта в Европе.

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