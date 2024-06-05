США: нелегалов из Мексики лишили права просить убежища

By Euronews

Американский лидер Джо Байден ввел временный запрет на предоставление убежища для мигрантов из Мексики, незаконно пересекающих границу с США.

РЕКЛАМА

Президент Джо Байден временно лишил нелегальныхмигрантов из Мексики права просить убежища в США. По словам американского лидера, эта мера будет действовать дотех пор, пока южная граница остается перегруженной.

В настоящий момент по данным СМИ, за незаконное пересечение границы с СШАежедневно задерживают порядка 2500 мигрантов.

Как сообщается, ограничения не будут распространяться на детей, которыепроникают на территорию США без сопровождения родителей, на жертв торговли людьми и тех,кому грозит серьезная опасность.

Тема миграции волнует американцев и является одной из главных в преддверии президентских выборов, которые состоятся осенью.