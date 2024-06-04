Россия угрожает французским военным инструкторам: "Они являются законной целью в Украине"

By Euronews

Глава российского МИДа заявляет, что французские военные инструкторы уже присутствуют в зоне боевых действий в Украине и, как наемники или другие военные, представляют законную цель для России

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Любые французские военнослужащие в Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для России. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, есть и немало конкретных фактов, что они на Украине уже работают, - сказал глава российского МИДа. - Кем бы они ни значились, военнослужащими Вооруженных сил Франции или просто наемниками, они представляют законную цель для наших вооруженных сил".

Ранее французские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Франция уже на этой неделе может направить в Украину военных инструкторов. Отмечается, что на начальном этапе речь может идти об ограниченном числе инструкторов, которое затем будет увеличено до нескольких сотен. Эта миссия, по данным источников, не будет действовать под эгидой Евросоюза или НАТО.