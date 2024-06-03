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Пхеньян посылает соседям мусор по воздуху

— На этой фотографии, предоставленной Минобороны Южной Кореи - воздушные шары с мусором, предположительно отправленные из КНДР, в провинции Южный Чхунчхон, Южная Корея
— На этой фотографии, предоставленной Минобороны Южной Кореи - воздушные шары с мусором, предположительно отправленные из КНДР, в провинции Южный Чхунчхон, Южная Корея Авторское право AP/South Korea Defense Ministry
Авторское право AP/South Korea Defense Ministry
By Кнарик Хачатрян
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КНДР запускает воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею. Шары упали в различных районах страны.

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Северная Корея заявила, что прекратит отправку воздушных шаров с мусором в Южную Корею, но пообещала возобновить отправку, если через границу будут проникать антиправительственные листовки.

В субботу Пхеньян начал отправлять на территорию соседей воздушные шары со всевозможными отходами, в том числе окурками и пластиком, назвав это возмездием за пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов на Юге.

Сеул раскритиковал эту практику как "невообразимо мелочную" и пообещал жёсткие контрмеры.

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