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Нетаньяху заявил о "пробелах" в версии Байдена о сделке по прекращению войны

Последствия израильского удара по Хан-Юнису в секторе Газа
Последствия израильского удара по Хан-Юнису в секторе Газа Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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МИД Египта сообщил, что ХАМАС "позитивно" рассматривает предложенный план.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании комитету Кнессета по иностранным делам и обороне заявил, что не готов объявить о полном прекращении огня. По его словам, президент США Джо Байден упустил некоторые важные подробности в своей речи, в том числе уточнение, что Израиль не согласился с тем, что война закончится на втором этапе. Нетаньяху заявил о "пробелах" между израильской версией и изложением ее Байденом.

"Предложение, которое представил Байден, является неполным", — сказал Нетаньяху. "Война остановится, чтобы вернуть заложников, а потом мы проведем обсуждения. Есть и другие подробности, которые президент США не представил общественности". Об этом сообщают СМИ Израиля.

"Мы можем приостановить войну на 42 дня с целью возвращения заложников. Мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы", — заявил Нетаньяху.

По его словам, первая фаза продвигаемого США плана по прекращению войны в Газе, предполагающая ограниченное освобождение заложников ХАМАС, может быть предпринята без необходимого соглашения о дальнейших действиях. Просочившиеся цитаты с закрытого парламентского заседания, которые пока не подтверждены официальными лицами, позволяют предположить, что Израиль видит возможность заключения первоначального перемирия в секторе Газа, хотя он исключает прекращение войны, как того требует ХАМАС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на израильские СМИ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром обороны Йоавом Галантом и министром военного кабинета Бенни Ганцем. Блинкен "высоко оценил готовность Израиля заключить сделку и подтвердил, что ответственность за ее принятие лежит на ХАМАС".

Президент США Джо Байден предложил в пятницу дорожную карту по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, который предполагал поэтапное достижение прекращения огня и уход Израиля с палестинской территории.

Представители израильской оппозиции и родственники заложников призывают Нетаньяху принять условия сделки.

В понедельник министерство иностранных дел Египта заявило, что ХАМАС "позитивно рассматривает" это предложение.

Израиль продолжает наносить авиаудары по территории сектора Газа, а также проводит там наземную операцию.

По данным минздрава Газы, в понедельник утром в результате израильского удара семь человек погибли в районе Нусейрат.

По оценкам Ближневосточного агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, из-за действий Израиля более миллиона человек были вынуждены покинуть Рафах на юге сектора Газа. Тысячи семей теперь укрываются в поврежденных и разрушенных объектах в Хан-Юнисе.

Эксперты ООН подсчитали, что около 55% зданий в секторе Газа повреждены либо полностью разрушены.

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