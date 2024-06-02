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В Стамбуле рухнул дом: один погибший, семь раненых

Стамбул, иллюстрационное фото
Стамбул, иллюстрационное фото Авторское право Associated Press
Авторское право Associated Press
By euronews
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Причина обрушения трехэтажного здания, построенного в 1988 году, пока не называется, начато расследование инцидента.

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Один человек погиб, семь получили ранения, в том числе двое серьезные, в результате обрушения трехэтажного жилого дома в стамбульском районе Кючюкчекмедже в европейской части города. Еще один человек, как предполагается, остается под завалами.

Сначала сообщалось только о семи пострадавших. Об обнаружении погибшего рассказал глава пожарной службы города Ремзи Албайрак.

Причина обрушения здания, построенного в 1988 году, пока не называется, начато расследование инцидента.

По словам губернатора Стамбула Давут Гюля, на первом этаже дома был расположен ресторан, где проводились работы, на втором находилось офисное помещение, на верхнем проживали люди.

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