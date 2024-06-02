Китайский зонд совершил посадку на обратной стороне Луны

Лунная программа Китая является частью растущего космического соперничества с США. Обе страны планируют отправить человека на Луну до 2030 года.
Модуль китайского космического зонда "Чанъэ-6" в воскресенье утром совершил посадку на обратной стороне Луны в рамках миссии по сбору грунта.
Китайский зонд сел в районе Южного полюса, в ударном кратере Аполлон, который образовался более 4 миллиардов лет назад. Его глубина составляет 13 километров, а диаметр - 2500 километров.
Это самый старый и самый крупный из подобных кратеров на Луне, поэтому он может предоставить самую раннюю информацию о земном спутнике, сообщило агентство Синьхуа, добавив, что удар такой силы мог привести к выбросу материала из глубоких недр.
Главная задача модуля - первый в истории сбор образцов лунного грунта с обратной стороны Луны в течение двух дней и доставка их на Землю. Аппарат оснащен буром и роботизированной рукой.
В 2020 году аппарат "Чанъе-5" успешно собрал образы грунта на видимой с Земли части лунной поверхности. Однако новая миссия считается заметно более сложной. Для поддержания связи с аппаратом здесь требуется спутник-ретранслятор. Местность также более пересеченная, с меньшим количеством ровных участков для приземления.
КОСМИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО США И КИТАЯ
Лунная программа Китая является частью растущего соперничества с США, которые по-прежнему остаются лидером в освоении космоса, и другими странами и сообществами, такими как Япония, Индия или Европа.
Азиатская страна, имеющая собственную космическую станцию на орбите, надеется отправить человека на Луну до 2030 года. Если Китай добьется успеха, он станет второй страной, сделавшей это.
США также планируют снова высадить астронавтов на Луну – впервые за более чем 50 лет: пилотируемый облет земного спутника в рамках программы "Артемида" намечен на сентябрь 2025 года, а посадка на поверхность - на сентябрь 2026 года.
Европа также увеличивает свое присутствие в космосе.
Ранее на этой неделе на орбиту был отправлен спутник EarthCARE для исследования климата, запущенный совместно Европой и Японией.
Спутник оснащен четырьмя приборами для изучения роли облаков и аэрозолей (частиц, взвешенных в атмосфере) в отражении солнечной радиации и улавливании инфракрасного излучения, испускаемого земной поверхностью.
Исследование является совместным проектом Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.