Китайский зонд совершил посадку на обратной стороне Луны

By euronews

Лунная программа Китая является частью растущего космического соперничества с США. Обе страны планируют отправить человека на Луну до 2030 года.

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Модуль китайского космического зонда "Чанъэ-6" в воскресенье утром совершил посадку на обратной стороне Луны в рамках миссии по сбору грунта.

Китайский зонд сел в районе Южного полюса, в ударном кратере Аполлон, который образовался более 4 миллиардов лет назад. Его глубина составляет 13 километров, а диаметр - 2500 километров.

Это самый старый и самый крупный из подобных кратеров на Луне, поэтому он может предоставить самую раннюю информацию о земном спутнике, сообщило агентство Синьхуа, добавив, что удар такой силы мог привести к выбросу материала из глубоких недр.

Главная задача модуля - первый в истории сбор образцов лунного грунта с обратной стороны Луны в течение двух дней и доставка их на Землю. Аппарат оснащен буром и роботизированной рукой.

В 2020 году аппарат "Чанъе-5" успешно собрал образы грунта на видимой с Земли части лунной поверхности. Однако новая миссия считается заметно более сложной. Для поддержания связи с аппаратом здесь требуется спутник-ретранслятор. Местность также более пересеченная, с меньшим количеством ровных участков для приземления.

КОСМИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО США И КИТАЯ

Лунная программа Китая является частью растущего соперничества с США, которые по-прежнему остаются лидером в освоении космоса, и другими странами и сообществами, такими как Япония, Индия или Европа.

Азиатская страна, имеющая собственную космическую станцию ​​на орбите, надеется отправить человека на Луну до 2030 года. Если Китай добьется успеха, он станет второй страной, сделавшей это.

США также планируют снова высадить астронавтов на Луну – впервые за более чем 50 лет: пилотируемый облет земного спутника в рамках программы "Артемида" намечен на сентябрь 2025 года, а посадка на поверхность - на сентябрь 2026 года.

Европа также увеличивает свое присутствие в космосе.

Ранее на этой неделе на орбиту был отправлен спутник EarthCARE для исследования климата, запущенный совместно Европой и Японией.

Спутник оснащен четырьмя приборами для изучения роли облаков и аэрозолей (частиц, взвешенных в атмосфере) в отражении солнечной радиации и улавливании инфракрасного излучения, испускаемого земной поверхностью.

Исследование является совместным проектом Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.