США помогут Молдавии укрепить энергобезопасность

Вашингтон поможет Кишиневу укрепить энергобезопасность и противостоять дестабилизирующим действиям РФ.
Соединенные Штаты предоставят Молдавии помощь в размере 135 млн долларов на обеспечение энергетической безопасности и противостояние дестабилизирующим действиям России, заявил в Кишиневе госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен начал свой краткосрочный визит в Восточную Европу с остановки в столице Молдавии, где объявил о предоставлении финансовой поддержки на совместной пресс-конференции с президентом Майей Санду.
По словам главного американского дипломата, 85 млн долларов будут выделены на укрепление энергетической инфраструктуры, еще 50 млн - на модернизацию энергетической и сельскохозяйственной отраслей, а также на противодействие дезинформации.
"Я рад сообщить, что мы выделяем 85 миллионов долларов, часть из 300 миллионов по линии USAID на поддержку энергетической инфраструктуры, чтобы помочь вам улучшить ситуацию в таких сферах как хранение электроэнергии, высоковольтные линии электропередач, на которые мы уже выделяли средства. Это позволит укрепить вашу энергетическую безопасность, ваши энергосети. Газовый коридор из Греции в Молдавию также поможет вам избавиться от зависимости от российских энергоносителей", - сказал на пресс-конференции Блинкен.
Вашингтон предоставил Кишиневу финансовую помощь на сумму 774 миллиона долларов с начала войны в Украине.
Молдавия, население которой составляет около 2,5 миллиона человек, ранее полностью зависела от России в плане поставок природного газа. Страна столкнулась с острым энергетическим кризисом после того, как зимой 2022 года Москва резко сократила поставки.
Из Кишинёва госсекретарь США отправится в Прагу, где 30-31 мая пройдет министерская конференция НАТО, посвященная подготовке июльского саммита и вооружению Украины.