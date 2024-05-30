США помогут Молдавии укрепить энергобезопасность

By Euronews

Вашингтон поможет Кишиневу укрепить энергобезопасность и противостоять дестабилизирующим действиям РФ.

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Соединенные Штаты предоставят Молдавии помощь в размере 135 млн долларов на обеспечение энергетической безопасности и противостояние дестабилизирующим действиям России, заявил в Кишиневе госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен начал свой краткосрочный визит в Восточную Европу с остановки в столице Молдавии, где объявил о предоставлении финансовой поддержки на совместной пресс-конференции с президентом Майей Санду.

По словам главного американского дипломата, 85 млн долларов будут выделены на укрепление энергетической инфраструктуры, еще 50 млн - на модернизацию энергетической и сельскохозяйственной отраслей, а также на противодействие дезинформации.

Газовый коридор из Греции в Молдавию также поможет вам избавиться от зависимости от российских энергоносителей Энтони Блинкен госсекретарь США

"Я рад сообщить, что мы выделяем 85 миллионов долларов, часть из 300 миллионов по линии USAID на поддержку энергетической инфраструктуры, чтобы помочь вам улучшить ситуацию в таких сферах как хранение электроэнергии, высоковольтные линии электропередач, на которые мы уже выделяли средства. Это позволит укрепить вашу энергетическую безопасность, ваши энергосети. Газовый коридор из Греции в Молдавию также поможет вам избавиться от зависимости от российских энергоносителей", - сказал на пресс-конференции Блинкен.

Вашингтон предоставил Кишиневу финансовую помощь на сумму 774 миллиона долларов с начала войны в Украине.

Молдавия, население которой составляет около 2,5 миллиона человек, ранее полностью зависела от России в плане поставок природного газа. Страна столкнулась с острым энергетическим кризисом после того, как зимой 2022 года Москва резко сократила поставки.

Из Кишинёва госсекретарь США отправится в Прагу, где 30-31 мая пройдет министерская конференция НАТО, посвященная подготовке июльского саммита и вооружению Украины.