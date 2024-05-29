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Трамп ожидает решения коллегии присяжных после завершения судебных слушаний

Дональд Трамп
Дональд Трамп Авторское право Julia Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Julia Nikhinson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Слушания по делу Трампа завершились. Теперь слово за коллегией присяжных. Известный актер Роберт де Ниро назвал Трампа клоуном, угрожающим демократии.

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Актер Роберт Де Ниро, сторонник Демократической партии, назвал экс-президента США Дональда Трампа клоуном, который стремится разрушить американскую демократию. Заявление прозвучало у зала суда в Нью-Йорке, где проходил судебный процесс над республиканцем Трампом. Политик стремится снова стать главой государства.

Слушания по делу Трампа завершились. Его обвиняют в подделке документов с целью скрытия негативной информации о себе во время избирательной кампании 2016 года. Теперь решение должна принять коллегия присяжных.

Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом.

Даже обвинительный приговор не помешает Трампу участвовать в выборах.

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