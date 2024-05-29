Трамп ожидает решения коллегии присяжных после завершения судебных слушаний

Слушания по делу Трампа завершились. Теперь слово за коллегией присяжных. Известный актер Роберт де Ниро назвал Трампа клоуном, угрожающим демократии.
Актер Роберт Де Ниро, сторонник Демократической партии, назвал экс-президента США Дональда Трампа клоуном, который стремится разрушить американскую демократию. Заявление прозвучало у зала суда в Нью-Йорке, где проходил судебный процесс над республиканцем Трампом. Политик стремится снова стать главой государства.
Слушания по делу Трампа завершились. Его обвиняют в подделке документов с целью скрытия негативной информации о себе во время избирательной кампании 2016 года. Теперь решение должна принять коллегия присяжных.
Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом.
Даже обвинительный приговор не помешает Трампу участвовать в выборах.