Обрушение здания на Мальорке: четверо погибших, более 20 пострадавших

By euronews

Трагедия произошла в четверг вечером в одном из самых популярных у туристов мест острова - Плайя де Пальма. В рухнувшем здании находился ресторан, сообщается, что в это время в нем было много посетителей.

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Не менее четырех человек погибли, более 20 пострадали в результате обрушения здания в одном из самом популярном у туристов мест на Мальорке - Плайя де Пальма. Трагедия произошла около 20.30 по местному времени. Местные СМИ сообщают, что обрушилась терраса ресторана Medusa Beach Club, где в этот момент было много посетителей.

В числе погибших - двое туристов и швейцар заведения. Экстренные службы сообщают, что семь раненых находятся в "тяжелом состоянии", еще девять - "в серьезном". Один из спасателей в интервью испанскому изданию Ultima Hora описал ситуацию как "кошмарную".