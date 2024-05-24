Израильские войска продвигаются к центру Рафаха

By Euronews

Представители ЦАХАЛа утверждают, что операции проводятся «точечно и целенаправленно»

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Представители Израиля сообщают, что войска продвигаются к центру города Рафах, не прекращая отдельные операции в других районах и на окраинах. Представитель Цахала заявил, что военные проводят «точечные и целенаправленные» операции, избегая жертв среди гражданских. Из Рафаха, по израильским данным, эвакуированы уже боле миллиона человек.

Не прекращаются действия на Западном берегу Иордана. В Дженине, согласно палестинским источникам, за два дня погибли 12 человек, более 20 были ранены. В четверг израильские правозащитные организации опубликовали кадры рейда в пекарне в Рамаллахе — сообщается, что там искали подростков, кидавших в солдат камни.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что есть новые планы и касательно серверного фронта — границы с Ливаном, где продолжается конфликт с группировкой Хезболлах. Однако деталей глава правительства не раскрыл.

В самом Израиле не прекращаются антиправительственыне протесты с требованием освобождения заложников, которые остаются в Секторе Газа уже почти семь месяцев.