Милорад Додик вновь говорит об отделении от БиГ

By Euronews

Глава Республики Сербской вновь говорит о выходе из состава Боснии — в день голосовании по резолюции о геноциде в Сребренице

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Глава Республики Сербской Милорад Додик заявил, что процедура выхода региона из состава Боснии и Герцеговины может начаться уже сегодня — в день голосования по резолюции ООН о геноциде в Сребренице.

В четверг Генассамблея должна рассмотреть документ, предложенный Германией и Руандой. Авторы предлагают сделать 11 июля днём памяти геноцида в Сребренице и осудить попытки отрицания геноцида.

Проект вызвал возмущение в Республике Сербской и в Сербии, массовые протесты состоялись накануне в Черногории. Белград призвал страны ООН голосовать против, правительство Республики Сербской призвало граждан вывешивать на домах флаги в знак протеста.

В Белграде и Банья-Луке утверждают, что принятие резолюции приведёт к тому, что на весь сербский народ будет повешен ярлык «организаторов геноцида» — хотя в тексте документа прямо вина сербов не упоминается.

В то же время непосредственными причинами намерения порвать с Приштиной Милорад Додик объявил «недееспособность» общих институтов федерации и курс республики на вступление в НАТО.