Больницы Газы "поставлены на колени" из-за боевых действий

By Euronews

По данным американской разведки, с 7 октября убиты около трети боевиков ХАМАС, а большая часть туннелей осталась нетронутой.

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Cектор Газа подвергся еще одной ночи израильских авиаударов, артиллерийского огня и атак беспилотников, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.

10 человек погибли, включая беременную женщину, в районе Эз-Завайда недалеко от лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Сообщается о шести жертвах в результате ракетного удара по дому семьи Абу Зайда в районе Фалуга Джебалии на севере Газы, а в результате израильского обстрела несколько человек получили ранения в районе Таль аль-Хава города Газа. Израильские военные самолеты также атаковали район Зейтун в городе Газа.

В южном городе Рафах несколько человек получили ранения в результате артиллерийского удара Израиля по дому семьи Фархат в районе Таль ас-Султан, в то время как реактивные истребители и беспилотные квадрокоптеры атаковали центр города.

Палестинские источники сообщают, что Израиль продолжает наносить удары по больницам.

В секторе Газа лишь двенадцать из 36 больниц частично функционируют, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Многие потеряли конечности, у многих травматические повреждения мозга, тысячи людей потеряли слух из-за постоянных взрывов. Тысячи людей также ждут эвакуации из Газы, и это потому, что им нужен более высокий уровень медицинской помощи, а они не могут получить ее в Газе, потому что система здравоохранения поставлена на колени", — говорит сотрудница УКГВ Газы по гуманитарным вопросам Ясмина Гуэрда

Десятки тысяч перемещенных палестинцев в лагере Муваси живут в окружении зловонных куч мусора. По оценкам ООН, здесь нашли пристанище 450 тысяч человек.

Американские чиновники подчеркивают, что власти Израиля "не смогли удержать части сектора Газа" после операций против боевиков ХАМАС, а также потеряли международную поддержку из-за гуманитарных последствий боевых действий в секторе Газа.

По данным американской разведки, только 30-35% боевиков ХАМАС были убиты с 7 октября, а 65% туннелей ХАМАС остались нетронутыми. Об сообщает новостное издание Politico. В Белом доме также обеспокоены, что ХАМАС смог завербовать тысячи новых боевиков за последние несколько месяцев.