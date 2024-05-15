Qatar 365 раскроет тайны уникальных полотен, сотканных из шёлка пауков-золотопрядов и познакомит с многовековым искусством ковроткачества.

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Текстиль не только практичен и красив, но и помогает нам понять традиции и культуру страны или региона. Команда Qatar 365 побывала на двух выставках, посвящённых тканям.

Аадель Халим посетил выставку Golden Spider Silk в Музее исламского искусства, где где увидел накидку, сотканную из золотого шёлка мадагаскарских пауков-золотопрядов. Это уникальное произведение искусства, единственное в мире. На ее изготовление шелка понадобилось два года и 1,2 миллиона пауков.

В Музее исламского искусства представлены текстильные изделия со всего мира, включая Африку, Азию и Европу. У Ааделя была возможность заглянуть за кулисы и увидеть, как консерватор Доминика Костолникова подготавливает экспонаты к выставке.. Сначала она изучает состав текстильного волокна и технологию изготовления текстильных изделий. Затем Доминика аккуратно реставрирует экспонат.

Лайла Хумайра побывала на биеннале Design Doha в катарском музее и встретилась с Мариам Омар, автором выставки Weaving Poems, посвященной ковроткачеству афганских женщин. За десять месяцев дизайнер и ткачихи создали для выставки ковры, в которых отражена приверженность традициям, что вызывает уважение и восхищение.

Выставку "Weaving Poems " курирует некоммерческая организация Turquoise Mountain, основанная британским королем Карлом III в 2006 году. Изначально фонд поддерживал только семьи афганских ремесленников, но сейчас работает и в других странах. Его важная и актуальная миссия состоит в сохранении традиционных ремесел и культурного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения.