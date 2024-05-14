By Euronews и AP, EBU

Более полумиллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои дома за последние дни в результате эскалации израильских военных операций на юге и севере Севтора Газа, сообщили в ООН.

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Около 450 000 человек выехали из Рафаха, где до того нашли приют 1,3 миллиона палестинцев, уточнили в агентстве ООН по делам палестинских беженцев. Израиль на прошлой неделе начал "ограниченную операцию" в городе, который, как утверждают в ЦАХАЛ, остаётся "последним оплотом ХАМАС".

Как сообщил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак, только в субботу, в результате отданного израильской армией приказа об эвакуации, около 100 000 человек стали вынужденными переселенцами.

Мы по-прежнему глубоко обеспокоены отсутствием защиты гражданских лиц и отсутствием гарантий безопасности при проведении гуманитарных операций. Гражданские лица должны быть защищены, их основные потребности должны быть удовлетворены, независимо от того, переезжают они или остаются. У тех, кто уезжает, должно быть достаточно времени на это, а также безопасный маршрут и безопасное место назначения Фархан Хак заместитель пресс-секретаря Генсека ООН

Пресс-секретарь генерального секретаря осудил нападение на сотрудника ООН, убитого в Газе.

Генеральный секретарь ООН был "глубоко опечален известием о гибели сотрудника Департамента Организации Объединенных Наций по вопросам охраны и безопасности (DSS) и ранении другого сотрудника DSS" в Газе. Их автомобиль ООН был сбит по дороге в Европейский госпиталь в Рафахе в понедельник, заявил Фархан Хак.

Генеральный секретарь ООН осудил нападения на персонал ООН и призвал к проведению всестороннего расследования, а также к прекращению огня и освобождению всех заложников.

В Израиле ответили, что сотрудники ООН находились в "зоне активных боевых действий" и не согласовали маршрут передвижения с ЦАХАЛ.

Между тем, по данным палестинских официальных лиц, в результате израильских ударов в центральной части сектора Газа в ночь на вторник погибли по меньшей мере 12 человек.

За прошедшую неделю, по данным ООН, на два основных пограничных перехода на юге Газы не поступало никакого продовольствия.